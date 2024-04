Newyorský súd zrušil verdikt zo sexuálnych zločinov voči Weinsteinovi

New York 25. apríla (TASR) - Najvyšší súd amerického štátu New York zrušil vo štvrtok rozsudok nad hollywoodskym producentom Harveym Weinsteinom z roku 2020, v ktorom ho uznali za vinného zo sexuálnych trestných činov. Nariadil zároveň nový proces v prípade, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Sudcovia v rozhodnutí o Weinsteinovom odvolaní konštatovali, že priebeh pôvodného súdneho konania poznačili procesné chyby. Patrilo k nim pripustenie výpovede žien o skutkoch, ktorých sa netýkala žaloba.



"Nariaďuje sa zrušenie (verdiktu) a nový proces," napísali sudcovia Odvolacieho súdu štátu New York v rozhodnutí, ktoré prijali pomerom hlasov 4:3.



Weinsteina (72) uznal súd v New Yorku vo februári 2020 zo znásilnenia a sexuálneho útoku, za čo mu udelil trest 23 rokov väzenia. Následne ho za znásilnenie ženy v Beverly Hills odsúdil na 16 rokov odňatia slobody aj súd v Los Angeles. Tento rozsudok je stále právoplatný, preto Weinstein zostane vo väznici.



Obvinenia desiatok žien voči Oscarom ocenenému producentovi sa začali objavovať v roku 2017 a významnou mierou prispeli k vzniku hnutia známeho ako #MeToo. Weinstein trvá na svojej nevine.



"Dnešným rozhodnutím tento súd pokračuje v marení postupného pokroku, za ktorý obete sexuálneho násilia bojujú v našom systéme trestného súdnictva," napísal jeden zo sudcov, ktorí so štvrtkovým rozhodnutím nesúhlasili.