NEZACHRÁNILI HO: Dvojročného chlapca našli v hlbokom vrte mŕtveho

Naí Dillí 29. októbra (TASR) - Dvojročného chlapca, ktorý spadol do nepoužívaného čerpacieho vrtu v južnej Indii, našli v utorok ráno mŕtveho. Stalo sa tak po 82 hodinách úsilia záchranárov o jeho vyslobodenie, informovala agentúra DPA.



Sudžít Wilson spadol do úzkeho vrtu v piatok, keď sa hral s kamarátmi v blízkosti svojho domu v štáte Tamilnádu. Pôvodne sa nachádzal v hĺbke desať metrov, ale neskôr klesol nižšie až do hĺbky 26 metrov.



"Záchranná operácia bola neúspešná. Chlapcovo telo sme vytiahli s použitím špeciálneho vybavenia. Už sa rozkladalo," uviedol jeden zo záchranárov.



Po tom, ako zlyhali pokusy o jeho vytiahnutie pomocou lana, záchranné tímy hĺbili meter široký tunel paralelný s vrtom, v ktorom bol chlapec. Záchranné práce však prerušili, keď kamery zistili, že sa chlapec nehýbe, a z vrtu bolo cítiť zápach.



Telo poslali do vládnej nemocnice na pitvu a neskôr ho odovzdali rodičom, ktorí ho pochovali.



Indické médiá kritizovali "zmätené snahy záchranárov" vrátane pokusov vytiahnuť chlapca pomocou lana a z využívania metódy "pokus omyl".



Za jeho záchranu sa modlili ľudia v chrámoch, mešitách i kostoloch po celom štáte a aj premiér Naréndra Módí vyjadroval obavy o chlapcov život.



Ide o najnovší z pádov detí do takýchto opustených studní v Indii. V júni zomrel dvojročný chlapec v štáte Pandžáb, keď bol v čerpacom vrte uviaznutý takmer 110 hodín.