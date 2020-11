Nezamestnanosť v Poľsku zotrvala podľa vlády v októbri nad 6 %

Varšava 6. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku zotrvala minulý mesiac na septembrovej úrovni a udržala sa tak tesne nad 6 %. Uviedlo to poľské ministerstvo rodiny, práce a sociálnych vecí.



Podľa ministerstva dosiahla miera nezamestnanosti v Poľsku v októbri 6,1 %. To je lepší údaj, než v prieskume agentúry PAP uviedli ekonómovia. Tí počítajú s miernym rastom nezamestnanosti na 6,2 %.



Nezamestnanosť v Poľsku tak podľa údajov vlády zotrváva na úrovni tesne nad 6 % už päť mesiacov. Je to zároveň najvyššia miera nezamestnanosti od februára 2019.