Nezaočkovaní členovia osobnej stráže pápeža odišli do Švajčiarska

Vatikán 4. októbra (TASR) - Traja členovia vatikánskej Švajčiarskej gardy, ktorí sa odmietli dať zaočkovať proti novému koronavírusu, dobrovoľne opustili rady príslušníkov osobnej stráže pápeža a vrátili sa do Švajčiarska. Pre agentúru AP to v nedeľu povedal hovorca Švajčiarskej gardy Urs Breitenmoser.



Ako priblížil, všetkých členov Švajčiarskej gardy požiadali, aby sa nechali zaočkovať v záujme "ochrany svojho zdravia a zdravia iných ľudí, s ktorými sa dostanú do kontaktu počas svojej služby". "Traja z nich sa rozhodli tejto žiadosti nevyhovieť a dobrovoľne opustiť gardu," uviedol Breitenmoser vo vyhlásení. Dodal, že ďalší traja sú dočasne mimo služby, keďže ich očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ešte len čaká.



Pápež František, ktorý je sám zaočkovaný, opakovane zdôrazňuje altruistickú i zdravotnú hodnotu vakcinácie.



Do Vatikánu majú od 1. októbra vstup povolený len osoby s tzv. covidovým pasom. Znamená to, že každý obyvateľ, pracovník či návštevník Vatikánu sa musí preukázať potvrdením o očkovaní proti koronavírusu, aktuálnym negatívnym testom alebo prekonaním ochorenia COVID-19. Výnimky platia len v prípade účasti veriacich na omšiach a liturgických slávnostiach vo Vatikáne.



Členovia osobnej stráže hlavy katolíckej cirkvi - ktorí sú s pápežom i jeho hosťami v úzkom kontakte - počas pandémie nosia v rámci opatrení ochranné medicínske rúška. Vatikán sa však rozhodol, že v ich prípade nestačí negatívny výsledok testu a prijal povinné očkovanie.