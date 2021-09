Nezaočkovaný kardinál Burke sa z covidu zotavuje pomaly

Madison 27. septembra (TASR) - Vysokopostavený americký rímskokatolícky kardinál Raymond Burke, ktorého po nakazení koronavírusom museli napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu, v nedeľu oznámil, že sa presunul z nemocnice do domu. S ochorením však stále bojuje, informovala v pondelok agentúra AP.



Kardinál Burke, jeden z najhlasnejších konzervatívcov a pochybovačov o vakcínach, zverejnil v sobotu na svojej webovej stránke list s oznamom, že 3. septembra ho prepustili z nemocnice a nasťahoval sa do domu blízko svojej rodiny. Nespresnil však, kde sa tento dom nachádza.



Pápež František počas letu z Bratislavy do Ríma 15. septembra uviedol, že nechápe, prečo sa ľudia odmietajú dať zaočkovať proti covidu. Povedal, že vakcínu odmietajú aj niektorí členovia kolégia kardinálov, a dodal, že jedného z nich, „chudáka“, hospitalizovali po nákaze koronavírusom. Hoci ho nemenoval, zjavne tým myslel kardinála Burka, jedného z najotvorenejších kritikov Františka v radoch cirkvi.



"Nuž, irónia života," povedal František. Doplnil ešte, že vo Vatikáne sú zaočkovaní všetci s výnimkou „malej skupiny“.



Burke v nedeľu uviedol, že podstupuje domácu rehabilitáciu, stále ho trápi únava a má ťažkosti s dýchaním. Nezverejnil, z čoho jeho rehabilitačný režim pozostáva, ale dodal, že robí plynulý, aj keď pomalý pokrok. Informoval tiež, že sa k nemu do domu nasťahoval aj tajomník z Ríma, ktorý mu pomáha s rehabilitáciou a dohnaním zameškanej práce.



"Neviem predpovedať, kedy budem schopný vrátiť sa k bežným činnostiam," napísal Burke. "Zdá sa, že to bude o niekoľko ďalších týždňov," dodal.



Burke doplnil, že Boh ho zachránil, lebo si želá, aby ešte s pomocou cirkvi odviedol "nejakú prácu". Požiadal tiež ľudí, aby sa modlili zaňho, za svet a cirkev, lebo všetci sa "utápajú v zmätku a omyloch, čo spôsobuje veľkú ujmu a dokonca smrť mnohých duší". Svoje slová kardinál nespresnil.



Kardinál ešte 10. augusta tvítoval, že sa nakazil ochorením COVID-19.



Pápež odvolal Burkea z jeho funkcie, kde dohliadal na najvyšší súd Vatikánu, po tom, čo Burke v roku 2014 prirovnal cirkev k lodi bez kormidelníka. O dva roky sa Burke pridal k trom ďalším konzervatívnym kardinálom, žiadajúcim Františka o vysvetlenie, prečo sa rozhodol povoliť znovu zosobášeným katolíkom prijímať sviatosti.



Burke tiež varoval ľudí, že vlády zneužívajú strach z pandémie na manipuláciu ľuďmi. V roku 2020 sa vyjadril proti povinnému očkovaniu s tým, že niektorí jedinci v spoločnosti chcú do ľudí implantovať mikročipy.