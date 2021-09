Nezaočkovaný prezident Brazílie je po zhromaždení OSN v izolácii

Brazília 23. septembra (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa v stredu vrátil z Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, je v izolácii a zrušil svoj plánovaný program. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Bolsonaro musel upraviť svoju agendu po tom, ako bol brazílsky minister zdravotníctva Marcelo Queiroga v utorok pozitívne testovaný na koronavírus. Obaja politici sa na okraj Valného zhromaždenia stretli s britským premiérom Borisom Johnsonom. Queiroga mal nasadené počas stretnutia rúško, Bolsonaro ani Johnson nemali prekryté horné dýchacie cesty. Hovorca OSN Stéphane Dujarric neskôr novinárom povedal, že brazílska delegácia sa rozhodla podstúpiť 14-dňovú karanténu. Šéf rezortu zdravotníctva zostal v izolácii v New Yorku. Ostatní členovia delegácie sa domov vrátili bez neho.



Bolsonaro upútal v USA pozornosť médií po tom, ako ho v New Yorku odfotografovali, ako konzumuje pizzu pred reštauráciou, keďže do prevádzky ho nevpustili, lebo nie je zaočkovaný. Brazílska vláda čelí kritike za to, ako sa vyrovnávala s koronavírusovou pandémiou. Bolsonaro tvrdí, že vakcínu nepotrebuje, pretože má "dostatok protilátok".