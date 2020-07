Nezaregistrovanému bieloruskému kandidátovi zmenili obsah obvinenia

Minsk 25. júla (TASR) - Neúspešnému uchádzačovi o registráciu do prezidentských volieb v Bielorusku Viktarovi Babarykovi zmenili obvinenie - už nie je obvinený z dávania úplatku, ale z jeho prijatia, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od päť do 15 rokov.



S odvolaním sa na vyhlásenie bieloruskej generálnej prokuratúry o tom informoval spravodajský portál Novaja gazeta (NG).



Babaryka a jeho syn Eduard boli zadržaní 18. júna. Výbor pre štátnu kontrolu (KGK) následne uviedol, že Babaryka bol zadržaný, pretože "bol priamym organizátorom a vodcom nezákonných aktivít" na pôde banky Belgazprambank, dcérskej spoločnosti ruského energetického giganta Gazprom, ktorej do mája tohto roku šéfoval.



Generálna prokuratúra podľa NG uviedla, že Babaryka už nie je obvinený z podplácania, ale z prijatia úplatku.



Podľa bieloruských zákonov mu za to teraz hrozí trest väzenia od päť do 15 rokov a zákaz zastávať určité funkcie alebo vykonávať určité činnosti.



Ako poznamenal spravodajský server TUT.by, podplácanie sa v Bielorusku trestá väzením na dva až sedem rokov.



Okrem toho je Babaryka obvinený aj z daňových únikov a legalizácie výnosov z trestnej činnosti.



Podľa vyšetrovateľov Babaryka dostal nezákonnú odmenu od predstaviteľov obchodných štruktúr vo výške viac ako 28 miliónov rubľov a rozdelil ich medzi vedenie spoločnosti Belgazprambank.



Babaryka je ďalším z radu Lukašenkových kritikov a predstaviteľov opozície, ktorí boli v posledných týždňoch zadržaní. Medzi nimi bol aj líder bieloruskej opozície Mikalaj Statkevič či obľúbený bloger Siarhej Cichanovskij, ktorého manželka Svitlana bola zaregistrovaná ako kandidátka prezidentských volieb a o priazeň voličov sa uchádza aj s podporou volebných tímov Babaryku a ďalšieho nezaregistrovaného kandidáta, Valeryja Capkalu.