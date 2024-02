Nezávislí experti začali s posudzovaním aktivít UNRWA

Gaza/New York 14. februára (TASR) - Nezávislá skupina expertov zriadená Spojenými národmi pristúpila v stredu k preverovaniu činnosti Agentúry OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA). Dochádza k tomu po tom, ako Izrael deklaroval, že skupina zamestnancov UNRWA sa 7. októbra 2023 zapojila do teroristického vpádu palestínskych kománd na územie Izraela.



Expertný tím pracuje pod vedením bývalej francúzskej ministerky zahraničných vecí Catherine Colonnaovej a v spolupráci s odborníkmi z Inštitútu Raoula Wallenberga vo Švédsku, Chr. Michelsen Institute (CMI) v Nórsku a Dánskeho inštitútu pre ľudské práva. Priebežná správa o zisteniach expertov by mala byť zverejnená koncom marca, dodala v stredu agentúra DPA.



Skupina expertov má okrem iného diskutovať o tom, do akej miery UNRWA dodržiava alebo porušuje opatrenia na zachovanie svojej neutrality.



Agentúra DPA pripomenula, že USA volajú po zásadnej reforme UNRWA. Izrael, ktorý preverovanie UNRWA inicioval, tvrdí, že táto agentúra OSN bola úplne infiltrovaná Hamasom, a žiada jej rozpustenie.



Generálny tajomník OSN António Guterres prisľúbil komplexnú analýzu činnosti UNRWA. Spolupráca s viacerými zamestnancami podozrivými z nekalej činnosti bola zo strany OSN ukončená s okamžitou platnosťou.



V dôsledku obvinení Izraela na adresu UNRWA jej niekoľko západných krajín vrátane dvoch najväčších donorov - USA a Nemecka -, dočasne pozastavilo vyplácanie príspevkov na činnosť.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell však nedávno varoval, že zastavenie platieb pre UNRWA, ktorá poskytuje život zachraňujúce služby miliónom Palestínčanov, predstavuje riziko pre regionálnu stabilitu a je kolektívnym trestom.



Paralelne s nezávislým auditom prebieha na pôde OSN aj interné preverovanie činnosti UNRWA. Táto komisia skúma jednotlivé obvinenia voči zamestnancom OSN. Jej vyšetrovanie údajne potrvá niekoľko týždňov.



Začiatkom februára izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac informoval, že jeho vláda má dôkazy spájajúce UNRWA s terorizmom a plánuje ich predložiť komisii vedenej Colonnaovou.



Izrael sa už roky snaží o zrušenie UNRWA. Tieto výzvy zintenzívnil po tom, ako sa údajne ukázalo, že 12 zamestnanci UNRWA boli 7. októbra zapojení do teroristického útoku kománd militantného palestínskeho hnutia Hamas na Izrael.



Komandá tohto hnutia i ďalších palestínskych ozbrojených formácií vtedy podnikli vpád na územie juhu Izraela, pri ktorom v miestnych kibucoch a dedinách terorizovali tamojšie obyvateľstvo, prevažne civilné.



O život pri tom prišlo okolo 1200 a ďalších vyše 200 ich komandá zavliekli do palestínskeho Pásma Gazy a držia ich tam ako rukojemníkov.