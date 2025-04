Nezávislosť Taiwanu znamená vojnu, upozornila počas manévrov Čína

Peking 1. apríla (TASR) - Čína v utorok varovala, že úsilie o nezávislosť pre Taiwan znamená „vojnu“. Tieto vyjadrenia Pekingu prišli v čase, keď okolo ostrova uskutočňuje vojenské manévre s účasťou bojových lietadiel a lodí a taiwanského prezidenta Laj Čching-teho nazvala „parazitom“, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



„'Nezávislosť Taiwanu' znamená vojnu a presadzovanie 'nezávislosti Taiwanu' znamená dotlačiť obyvateľov Taiwanu do nebezpečnej vojnovej situácie,“ uviedla hovorkyňa úradu pre záležitosti Taiwanu v Pekingu Ču Feng-lien.



Čínska armáda v utorok uviedla, že spustila vojenské cvičenie v okolí Taiwanu a označila ho za „dôrazné varovanie a rázne odstrašenie“ adresované údajným separatistom na tomto ostrove, pričom tamojšieho prezidenta označila za „parazita“.



Čínska pobrežná stráž podľa AFP uviedla, že v utorok vykonala okolo Taiwanu "hliadky určené na presadzovanie zákona".



Taiwanské ministerstvo obrany v utorkovom vyhlásení uviedlo, že skupina čínskych lietadlových lodí Šan-tung vstúpila do oblasti ostrova a dodalo, že v reakcii na to vyslala vojenské lietadlá a lode a aktivovala pozemné raketové systémy, píše Reuters. Ministerstvo obrany tiež zriadilo pracovnú skupinu, ktorej úlohou je sledovať prebiehajúce čínske manévre, dodala AP.



Čína podľa Taiwanu pravidelne podniká vojenské cvičenia v jeho okolí a v poslednom období sa zvýšil aj počet kybernetických útokov.



Peking považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu. Ostrov si dlhodobo nárokuje a zvyšuje proti nemu vojenský, diplomatický a politický tlak. Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika a oba štátne útvary sa rozišli počas občianskej vojny, v ktorej v roku 1949 na pevnine zvíťazili komunisti.



Rozhorčenie Pekingu vyvolal v polovici marca taiwanský prezident Laj Čching-te, keď vyhlásil, že taiwanské zákony označujú pevninskú Čínu za "zahraničnú nepriateľskú silu" a krajina prijíma prísnejšie opatrenia na zabránenie podvratnej činnosti zo strany Čínskej ľudovej republiky (ČĽR).