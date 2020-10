Nezávislý bieloruský spravodajský portál TUT.by je v pozmenenom režime

Minsk 1. októbra (TASR) - Bieloruský nezávislý spravodajský portál TUT.by funguje od štvrtka v pozmenenom režime, keďže mu bieloruské ministerstvo informácií na tri mesiace, bez rozhodnutia súdu, pozastavilo štatút média. Tento štatút získal portál vlani.



Rozhodnutím ministerstva portál prišiel o právo šíriť informácie z "konfliktných alebo rizikových zón, z veľkých demonštrácií a spoločensky dôležitých podujatí". Počas kampane pred augustovými prezidentskými voľbami, cez samotné voľby, i po nich bol práve tento portál jedným z kľúčových nezávislých zdrojov informácií o dianí v Bielorusku.



Bieloruská asociácia novinárov a redaktori niektorých nezávislých médií v Bielorusku vyzvali vo štvrtok ministerstvo informácií, aby žalobu na tento spravodajský portál stiahlo a prestalo so šikanovaním novinárov a médií v súvislosti s ich profesionálnymi aktivitami.



Podporu redakcii portálu TUT.by vyjadrili vo štvrtok aj študenti žurnalistiky Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku, ktorí rozdávali nálepky s logom portálu.



Logo portálu sa objavilo aj nasprejované na viacerých budovách v bieloruskej metropole, čo TUT.by označil za "nový trend". Doteraz bolo veľmi častým motívom grafiti vyobrazenie dvojice dídžejov - Kiryla Halanava a Uladzislava Sakalovského -, ktorí boli zadržaní ešte pred voľbami za to, že na predvolebnom zhromaždení kandidátky Sviatlany Cichanovskej pustili protestsong sovietskeho speváka Viktora Coja s názvom Chceme zmenu.



TUT.by informoval, že aj v noci na štvrtok zasahovala polícia proti účastníkom susedských zhromaždení a diskoték, ktoré si ľudia organizujú vo dvoroch svojich bytových domov a ktoré úrady tiež označujú za nepovolené zhromaždenia.



Stalo sa tiež zvykom, že mnohí obyvatelia Minska využívajú svoju prestávku na obed v práci na to, aby s kolegami na ulici protestovali proti zásahom polície a jej brutalite.



Aj vo štvrtok pokračovali súdne konania s osobami, ktoré boli počas zásahov proti demonštrantom zadržané.



Okrem toho sa objavila informácia, že polícia vo štvrtok urobila prehliadku v byte administrátora komunikačnej aplikácie Grušviľ na sieti Telegram, následne ho zadržala a predviedla na policajnú stanicu.