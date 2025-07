Gruzínska neziskovka: Ukrajinci deportovaní z Ruska majú zlé podmienky

Tbilisi 1. júla (TASR) - Gruzínska humanitárna organizácia Volunteers Tbilisi v pondelok informovala, že gruzínska pohraničná služba zadržiava desiatky Ukrajincov deportovaných z Ruska v „pivnici“, kde čakajú na povolenie vstúpiť do krajiny. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Vo väčšine prípadov ide podľa tejto neziskovej organizácie o väzňov, ktorí si v Rusku odpykali trest a následne im bolo nariadené odísť z krajiny. Mnohých z nich údajne previezli Rusi hromadne k hraniciam s Gruzínskom. Najmenej 56 Ukrajincov potom skončilo v „suterénnom“ zariadení pri gruzínskom hraničnom priechode Dariali, zatiaľ čo tamojšie úrady posudzujú ich žiadosti o vstup do krajiny.



„Podmienky sú tam neľudské. Sú ponechaní bez základných potrieb - bez jedla, vody, hygienických zariadení,“ povedala AFP líderka tejto ľudskoprávnej skupiny Maria Belkinová.



Dodala však, že 17 Ukrajincov už medzičasom odletelo z Gruzínska do Moldavska po tom, ako prešli kontrolou na veľvyslanectve a získali dočasné cestovné doklady. Podľa jej slov však išlo o odchody, ktoré sa iba označovali za dobrovoľné.



Bezprostredne nebolo zrejmé, koľko Ukrajincov v Gruzínsku na obdobné kontroly momentálne stále ešte čaká. Niektorí z nich majú byť podľa neziskovky v zmienenom zariadení držaní celé týždne, hoci tam je len 17 postelí a žiadne, ani len základné vybavenie. Mnohí z nich údajne predtým strávili mesiace v ruských zadržiavacich centrách pre migrantov po tom, ako ich prepustili z tamojšieho väzenia, pričom ruské orgány na nich vyvíjali tlak, aby vstúpili do armády.



„Niektorí majú vážne zdravotné problémy vrátane podozrenia na tuberkulózu či HIV... Jeden muž už bol hospitalizovaný. Dvaja ďalší údajne po pobyte u nás (v Gruzínsku) zomreli... Hovoria im: Buď zostaňte v pivnici, alebo si kúpte letenku a choďte domov,“ dodala Belkinová.



Ľudskoprávne skupiny odhadujú, že v najbližších týždňoch by mohlo byť k hraniciam z Ruska premiestnených až 800 ďalších Ukrajincov. Gruzínsko svoje hranice pre Ukrajincov neuzavrelo, Belkinová však tvrdí, že vďaka nedávnej zmene politického vedenia sťažilo vstup do krajiny dokonca aj tým z nich, ktorí majú biometrické pasy. Niekedy na povolenie čakajú aj dva týždne.