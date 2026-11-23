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Neznáma látka na koncerte: Po jej vypustení evakuovali arénu
Jednu osobu previezli do nemocnice.
Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Polícia v nedeľu neskoro večer evakuovala arénu Co-op Live v anglickom Manchestri po tom, ako bola v dave počas koncertu vypustená neznáma látka, podľa predpokladov slzotvorný plyn. Jednu osobu previezli do nemocnice, informuje TASR podľa agentúr PA Media a DPA.
Polícia vyhlásila mimoriadnu udalosť krátko pred 22.00 h po správach, že u ľudí na koncerte amerického repera Dona Tolivera sa prejavujú účinky neznámej látky. Zábery na sociálnych sieťach ukazujú návštevníkov, ktorí pri odchode z budovy kašľali a zakrývali si ústa.
V noci po 2.00 h zverejnila polícia vyhlásenie, podľa ktorého boli všetci návštevníci bezpečne evakuovaní. Lekári na mieste podľa záchrannej služby ošetrili vyše 50 ľudí, z ktorých viacerí hlásili očné a respiračné príznaky.
Zástupkyňa policajného náčelníka Steph Parkerová oznámila, že z arény bezpečne evakuovali viac ako 12.000 ľudí. "Teraz začneme plne chápať, čo to bolo za látku a ako k tomuto incidentu došlo," uviedla vo vyhlásení.
Polícia vyhlásila mimoriadnu udalosť krátko pred 22.00 h po správach, že u ľudí na koncerte amerického repera Dona Tolivera sa prejavujú účinky neznámej látky. Zábery na sociálnych sieťach ukazujú návštevníkov, ktorí pri odchode z budovy kašľali a zakrývali si ústa.
V noci po 2.00 h zverejnila polícia vyhlásenie, podľa ktorého boli všetci návštevníci bezpečne evakuovaní. Lekári na mieste podľa záchrannej služby ošetrili vyše 50 ľudí, z ktorých viacerí hlásili očné a respiračné príznaky.
Zástupkyňa policajného náčelníka Steph Parkerová oznámila, že z arény bezpečne evakuovali viac ako 12.000 ľudí. "Teraz začneme plne chápať, čo to bolo za látku a ako k tomuto incidentu došlo," uviedla vo vyhlásení.