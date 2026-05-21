Neznáma látka usmrtila troch ľudí, ďalší sú hospitalizovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po zásahu hlásilo 18 záchranárov viaceré príznaky vrátane bolesti hlavy, závratov a zvracania, uviedol starosta mesta Peter Nieto.

Autor TASR
Washington 21. mája (TASR) - Tri osoby v americkom štáte Nové Mexiko prišli o život a viac ako 12 záchranárov hospitalizovali po tom, ako prišli do kontaktu s neznámou látkou. Incident pravdepodobne súvisí s drogami, informovali v stredu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.

Záchranári našli mŕtve telá v dome v meste Mountainair. Na mieste bol aj štvrtý človek, ktorý je v súčasnosti v lekárskej starostlivosti.

Po zásahu hlásilo 18 záchranárov viaceré príznaky vrátane bolesti hlavy, závratov a zvracania, uviedol starosta mesta Peter Nieto. Dvaja z nich sú podľa polície vo vážnom stave.

Dôvodom bola nebezpečná látka. Na základe počiatočných zistení im ujmu na zdraví spôsobila skôr priamym kontaktom než prenosom vzduchom.

Incident vyšetrujú špecialisti na nebezpečné látky. Predstavitelia mesta uviedli, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
