HACKERI SA VYHRÁŽAJÚ KYBERÚTOKOM NA UKRAJINU: Údajne začne v utorok

Kyjev 21. februára (TASR) - Neznámi hackeri plánujú 22. februára zaútočiť na webové stránky ukrajinských vládnych úradov a bánk, ako aj webov obranného sektora. Vyradené by mali byť - najmenej na týždeň - weby hostované pod doménou .ua, uviedli ukrajinskí počítačoví experti.



Podľa spravodajského webu Gordon.ua bola správa o pripravovanom útoku zverejnená na webovej stránke Raidforums a upozornil na ňu vládny tím na prevenciu krízových situácií v počítačovej oblasti (CERT-UA).



V noci na 14. januára sa hackeri nabúrali na množstvo webových stránok ukrajinskej vlády. Príslušné štátne úrady hodnotia tento útok ako najrozsiahlejší za posledné štyri roky.



Hackeri uverejnili na vládnych webových stránkach výhražné správy v ukrajinčine, ruštine a poľštine a prečiarkli štátny znak, vlajku i mapy Ukrajiny.



V textoch boli chyby, obraz erbu bol zdeformovaný a odkaz v poľštine bol napísaný tak, ako keby ho vytvoril zlý prekladateľ, upozornili ukrajinské médiá.



V jeho dôsledku bolo totiž postihnutých približne 70 webových stránok ukrajinských vládnych agentúr - regionálnych i celoštátnych. Nefungovali weby viacerých ministerstiev, portál s justičnými informáciami, jednotný register súdnych rozhodnutí či web najvyššieho súdu.



Do večera 14. januára obnovilo prevádzku asi 90 percent lokalít.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí následne vyslovilo podozrenie, že za počítačovým útokom je Rusko, prípadne aj Bielorusko.



Minulý týždeň boli ďalším počítačovým útokom z používania vyradené internetové stránky ministerstva obrany i ozbrojených síl, ako aj dvoch štátnych bánk. Ukrajina z neho obvinila Rusko, ktoré to však odmietlo, rovnako ako pri iných podobných útokoch.