Neznámi ozbrojenci sa v Nigérii pokúsili zaútočiť na strednú školu

Lagos 12. decembra (TASR) - Neznámi ozbrojenci zaútočili v piatok na strednú školu v štáte Katsina na severe Nigérie, informovala miestna polícia. Z výpovedí miestnych obyvateľov podľa agentúry AFP vyplýva, že ozbrojenci niekoľko študentov uniesli - zrejme so zámerom žiadať za ich prepustenie výkupné.



Skupina ozbrojencov zaútočila na strednú školu v meste Kankara v piatok neskoro večer. Do mesta prišli na motorkách. Pred školou sporadicky strieľali a pokúšali sa dostať do jej areálu. Na mieste zasahovala polícia za podpory armády. Prestrelka s útočníkmi trvala jeden a pol hodiny, informoval hovorca polície Isa Gambo.



Dodal, že vládne bezpečnostné zložky donútili útočníkov, aby sa stiahli.



Údaje o prípadných obetiach neboli zverejnené a polícia ešte stále zisťuje, či je niektorý zo študentov alebo zamestnancov školy nezvestný. Do mesta stiahli ako posily ďalších policajtov.



Miestni obyvatelia podľa AFP tvrdili, že časti unesených študentov sa podarilo únoscom ujsť a vrátili sa buď do mesta Kankara alebo k rodičom.



Momentálne je škola prázdna a nie sú v nej žiadni študenti, uviedli miestni.



Štát Katsina, odkiaľ pochádza aj nigérijský prezident Muhammudu Buhari, patrí k tým regiónom na severe Nigérie, kde opakovane dochádza k útokom ozbrojených "banditov", čo s vidinou získania výkupného unášajú ľudí alebo kradnú dobytok.