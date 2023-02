Neznámi ozbrojenci v Iraku uniesli známeho environmentálneho aktivistu

Bagdad 5. februára (TASR) - Významný iracký aktivista, ktorý vedie kampaň za zachovanie známych mezopotámskych močiarov, sa tento týždeň stal obeťou únosu. Podľa agentúry AFP o tom informovali jeho príbuzní.



AFP uviedla, že 65-ročný Džásim Asadí pôsobí ako vedúci environmentálnej skupiny Nature Iraq a pravidelne sa objavuje v miestnych a zahraničných médiách, kde upozorňuje na hrozby, ktorým čelia mokrade na juhu krajiny, zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a ohrozené rokmi sucha.



Asadího brat Názim pre AFP uviedol, že k únosu došlo ešte v stredu ráno na diaľnici spájajúcej mesto Hilla s Bagdadom.



V čase únosu sa v aute nachádzal aj Asadího bratranec, ktorého únoscovia z vozidla vysadili.



Únoscami boli ozbrojení muži v civile, ktorí Asadímu nasadili putá, naložili ho do jedného z vozidiel a odviezli na neznáme miesto. Rodinu doteraz nekontaktovali. Prípadom sa zaoberá polícia, dodala AFP.



Doplnila, že hoci sa v Iraku po desaťročiach konfliktov a nepokojov obnovila relatívna stabilita, vraždy a únosy aktivistov a úradníkov sú stále bežné. K častým prípadom použitia násilia vedú aj kmeňové konflikty. Občianski aktivisti v Iraku odsudzujú pretrvávajúcu prítomnosť ozbrojených frakcií v celej krajine i dostupnosť zbraní.



Asadí, ktorý je vyštudovaný inžinier a odborník na hydrauliku, sa od roku 2006 zapájal do mnohých iniciatív na obnovu močiarov. Táto oblasť bola zničená za vlády diktátora Saddáma Husajna a ďalej ju ohrozujú klimatické zmeny.



Mokrade v Iraku zasiahlo aj zníženie prietokov riek Tigris a Eufrat, a to v dôsledku dokončenia priehrad vybudovaných na niektorých riekach a prítokoch v susednom Turecku a Iráne, dodala AFP.



Organizácia Spojených národov tvrdí, že Irak je jednou z piatich krajín sveta, ktoré sú najviac vystavené niektorým vplyvom zmeny klímy.