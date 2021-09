Neznámi ozbrojenci zastrelili v Bangladéši vodcu rohinských utečencov

Dháka 30. septembra (TASR) - Neznámi ozbrojenci v stredu v utečeneckom tábore v Bangladéši zastrelili lídra rohinských utečencov menom Muhibulláh. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na políciu.



Ozbrojenci zaútočili v tábore Kutupalong v okrese Cox's Bazar na juhovýchode krajiny.



Muhibulláha previezli do nemocnice, kde lekári skonštatovali jeho smrť. Tento líder je známy len pod menom Muhibulláh, píše AP. K zodpovednosti za útok sa zatiaľ neprihlásila žiadna ozbrojená skupina.



Muhibulláh bol pôvodne učiteľ a neskôr sa stal ľudskoprávnym aktivistom, jedným z kľúčových vodcov Rohingov a hovorcom zastupujúcim utečencov zo susedného Mjanmarska, píše AP. Do Bangladéša prišiel v roku 2017.



Od augusta 2017 utieklo do Bangladéša z prevažne budhistického Mjanmarska približne 700.000 Rohingov, ktorí sú príslušníkmi tamojšej moslimskej menšiny. Urobili tak v dôsledku násilností a represií páchaných mjanmarskou armádou, ktoré viaceré ľudskoprávne organizácie označujú za genocídu.