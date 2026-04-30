Neznámi ozbrojenci zastrelili v Iráne troch policajtov
Teherán 29. apríla (TASR) - Útok na bezpečnostnú hliadku v nepokojnej juhovýchodnej iránskej provincii Sístán a Balúčistán si v stredu vyžiadal životy troch policajtov, informovala tlačová agentúra Fárs. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Iránska tlačová agentúra IRNA v stredu ráno uviedla, že jeden policajt zahynul a ďalší utrpeli zranenia, keď „ozbrojení jednotlivci spustili paľbu na policajnú hliadku“ v meste Záhedán.
Štátna televízia neskôr oznámila, že jeden zo zranených policajtov podľahol zraneniam, zatiaľ čo o niekoľko hodín neskôr agentúra Fárs informovala o úmrtí tretieho policajta.
Provincia Sístán a Balúčistán, ktorá má dlhú hranicu s Pakistanom a Afganistanom, je dejiskom častých zrážok medzi bezpečnostnými silami a povstalcami alebo pašerákmi.
V tejto provincii, ktorá patrí medzi najchudobnejšie v prevažne šiitskom Iráne, žije významná časť obyvateľstva z etnickej menšiny Balúčov, ktorí vyznávajú sunnitský islam.
V júli minulého roka ozbrojenci vtrhli do súdnej budovy v Záhedáne a zabili tam najmenej šesť ľudí. K útoku sa neskôr prihlásila sunnitská džihádistická skupina Džajš al-Adl (Armáda spravodlivosti) - zakázaná militantná skupina, ktorú Spojené štáty označili za teroristickú organizáciu.
