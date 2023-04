TRAGÉDIA V AKVAPARKU: Neznámi útočníci zastrelili sedem ľudí

Celaya 16. apríla (TASR) - Sedem obetí na životoch si v sobotu v strednej časti Mexika vyžiadala streľba, ktorú v akvaparku spustila skupina neznámych páchateľov. Medzi obeťami je aj jedno dieťa, informovala v nedeľu agentúra AFP.



Polícia "prišla na miesto činu, kde našla nábojnice a telá troch žien, troch mužov a sedemročného dieťaťa. Jedna osoba bola vážne zranená," uviedla vo vyhlásení radnica mesta Cortazar v štáte Guanajuato, kde sa útok odohral.



Z výpovedí svedkov vyplýva, že útočníci sa vydali cielene k tejto skupine ľudí a spustili do nej paľbu. Následne mechanicky poškodili bezpečnostné kamery a z miesta činu ušli, uviedli úrady. Útok vyvolal paniku návštevníkov akvaparku - dospelých a detí.



K útoku v akvaparku La Palma došlo v posledný deň jarných školských prázdnin.



Prosperujúci priemyselný štát Guanajuato sa vyznačuje vysokou mieru kriminality v dôsledku sporu medzi zločineckou skupinou Santa Rosa de Lima a kartelom Jalisco New Generation, ktorý sa venuje krádežiam pohonných hmôt a obchodovaniu s drogami.



Od roku 2006, keď mexická vláda - kontroverzne - nasadila do boja proti drogovým kartelom armádu, bolo v Mexiku zaznamenaných viac ako 350.000 vrážd. Väčšina z nich je pripisovaná zločineckým gangom.