Neznámi útočníci zastrelili filipínskeho regionálneho guvernéra

Manila 4. marca (TASR) - Neznámi útočníci v sobotu zastrelili filipínskeho regionálneho guvernéra Roela Degama a ďalších päť osôb. Streľba sa odohrala v guvernérovom dome v meste Pamplona. Ide už o druhého politika, ktorý bol na Filipínach zastrelený od vlaňajších volieb do regionálnych samospráv, vyhlásila miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia v provincii Negros Oriental uviedla, že na Degamov pozemok vstúpilo šesť ozbrojených útočníkov oblečených v uniformách nápadne pripomínajúcich uniformy filipínskej armády, ktorí následne spustili paľbu. Degamo v čase útoku údajne distribuoval dodávky pomoci svojim voličom.



Útočníci postrelili aj ďalšie štyri osoby, ktoré boli prevezené do nemocnice. Informácie o ich stave však nateraz nie sú známe, píše AFP.



Pátranie po páchateľoch stále prebieha. Podľa polície útočníci utiekli z miesta činu v dvoch autách SUV a jednom vozidle typu pikap, ktoré sa neskôr v jednom z miest blízko Pamplony našli opustené.



Útok na Degama odsúdil aj filipínsky prezident Ferdinand Marcos a označil ho za "atentát". Dodal, že jeho vláda "sa nezastaví, kým páchateľov tohto podlého zločinu neodovzdá do rúk spravodlivosti".



Agentúra AFP pripomína, že vo februári bol zastrelený aj zástupca starostu filipínskeho mesta Aparri Rommel Alameda. Útočníci naňho začali strieľať z úkrytu pri diaľnici, ktorou práve prechádzal. Pri útoku prišlo o život ďalších päť osôb.