Piatok 10. apríl 2026Meniny má Igor
Neznámy muž hodil Molotovov koktail na dom šéfa OpenAI Sama Altmana

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Washington 10. apríla (TASR) - Polícia v americkom San Franciscu v piatok zatkla 20-ročného muža, ktorý údajne hodil Molotovov koktail na dom výkonného riaditeľa spoločnosti OpenAI Sama Altmana. TASR o tom informuje podľa správy televízie NBC News.

„Našťastie sa nikomu nič nestalo. Veľmi si vážime, ako rýchlo zareagovala sanfranciská polícia a ako mesto pomohlo zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov. Dotyčná osoba je vo väzbe a my pomáhame bezpečnostným zložkám s vyšetrovaním,“ uviedla spoločnosť OpenAI vo vyhlásení.

Uviedla, že osoba sa tiež vyhrážala podpálením jej sídla v San Franciscu. Altman sa k údajnému útoku verejne nevyjadril.

Podľa policajného vyhlásenia hlásenie o útoku dostala o 04.12 h pacifického času (13.12 h SELČ). Neznámy muž podľa neho hodil na Altmanov dom „zápalné deštruktívne zariadenie, ktoré spôsobilo požiar vonkajšej brány“. Podozrivý z miesta utiekol.

O 05.07 h (14.07 h SELČ) dostali ďalšie hlásenie, že sa „neznámy muž vyhráža podpálením budovy“ ústredia spoločnosti OpenAI. „Keď policajti dorazili na miesto činu, muža spoznali z predchádzajúceho incidentu a okamžite ho zadržali,“ stálo vo vyhasení.
.

