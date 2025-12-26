< sekcia Zahraničie
Neznámy páchateľ bodol v parížskom metre nožom tri ženy
Podľa parížskeho dopravného podniku RATP sa útoky odohrali na troch rôznych staniciach metra v centre Paríža - Opéra, Arts et Métiers a République - medzi 16.15 h a 16.45 h.
Paríž 26. decembra (TASR) - Tri ženy v piatok utrpeli bodné rany pri sérii útokov neznámeho páchateľa v parížskom metre. Toho medzičasom polícia zatkla, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa parížskeho dopravného podniku RATP sa útoky odohrali na troch rôznych staniciach metra v centre Paríža - Opéra, Arts et Métiers a République - medzi 16.15 h a 16.45 h. Útočník z miesta po útoku utiekol. Polícia ho podľa denníka Le Figaro dolapila v jeho dome na parížskom predmestí Sarcelles.
