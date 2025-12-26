Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neznámy páchateľ bodol v parížskom metre nožom tri ženy

Na snímke nôž. Foto: TASR/AP

Podľa parížskeho dopravného podniku RATP sa útoky odohrali na troch rôznych staniciach metra v centre Paríža - Opéra, Arts et Métiers a République - medzi 16.15 h a 16.45 h.

Autor TASR
Paríž 26. decembra (TASR) - Tri ženy v piatok utrpeli bodné rany pri sérii útokov neznámeho páchateľa v parížskom metre. Toho medzičasom polícia zatkla, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Podľa parížskeho dopravného podniku RATP sa útoky odohrali na troch rôznych staniciach metra v centre Paríža - Opéra, Arts et Métiers a République - medzi 16.15 h a 16.45 h. Útočník z miesta po útoku utiekol. Polícia ho podľa denníka Le Figaro dolapila v jeho dome na parížskom predmestí Sarcelles.
