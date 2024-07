Na Ukrajine zastrelili bývalú poslankyňu nacionalistickej strany

Kyjev 20. júla (TASR) - Neznámy páchateľ v piatok zastrelil nacionalistickú političku, bývalú poslankyňu ukrajinského parlamentu Irynu Farionovú (60), ktorá bola známa svojimi hlučnými kampaňami na obranu ukrajinského jazyka. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Polícia pokračovala v noci v rozsiahlom pátraní po mužovi, ktorý na ňu vystrelil na ulici v západoukrajinskom meste Ľvov.



Gubernátor Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj na sociálnej sieti Telegram napísal, že Farionová zomrela po prevoze do nemocnice.



Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko uviedol, že vyšetrovatelia spájajú streľbu buď s Farionovej politickou činnosťou, alebo s osobným motívom. Polícia a ukrajinská bezpečnostná služba SBU po útočníkovi intenzívne pátrajú, napísal na sociálnej sieti.



Prezident Volodymyr Zelenský násilný čin odsúdil a dodal, že je pravidelne informovaný o výsledkoch pátrania po páchateľovi.



Lingvistka Farionová sa v roku 2005 stala členkou nacionalistickej strany Sloboda a v roku 2012 bola zvolená do parlamentu, no v ďalších pokusoch o získanie kresla už neuspela. Do povedomia sa dostala vďaka častým kampaniam na propagáciu ukrajinského jazyka a diskreditácii verejných činiteľov, ktorí hovorili po rusky.



V roku 2018, keď Ukrajina bojovala s Ruskom financovanými separatistami, ktorí sa zmocnili jej územia na východe, vyzývala ľudí, aby "udreli každého rusky hovoriaceho človeka do čeľuste".



V prvých mesiacoch po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 Farionová verejne odsudzovala rusky hovoriacich bojovníkov pluku Azov, ktorí tri mesiace bránili prístavné mesto Mariupol.



Hoci je ukrajinčina jediným štátnym jazykom Ukrajiny, pre mnohých jej obyvateľov je stále prvým jazykom ruština, čo je dedičstvom z čias sovietskej nadvlády, keď bola ukrajinčina pod oficiálnym tlakom.