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Neznámy útočník hodil pyrotechniku do gay baru vo Frankfurte

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Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Hovorca strany Zelených pre LGBTQ+ ľudí v hesenskom krajinskom parlamente Andreas Ewald útok v prvej reakcii odsúdil.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. novembra (TASR) - Neznámy muž hodil v sobotu večer do queer baru vo Frankfurte nad Mohanom zábavnú pyrotechniku a ľahko zranil dvoch ľudí. V nedeľu o tom informoval hovorca polície, píše TASR podľa agentúry DPA.

Podnik Zum Schwejk sa špecializuje na tradičné nemecké šlágre a dúhová vlajka pred barom naznačuje, že patrí queer komunite, uviedla polícia vo vyhlásení. Policajný hovorca sa nevyjadril k možnému motívu namierenému proti queer komunite či homosexuálom, ani k tomu, či páchateľ konal sám.

Polícia opísala podozrivého ako muža vo veku okolo 20 rokov, vysokého približne 170 centimetrov a oblečeného v čiernom; vyzýva svedkov, aby sa prihlásili.

Hovorca strany Zelených pre LGBTQ+ ľudí v hesenskom krajinskom parlamente Andreas Ewald útok v prvej reakcii odsúdil.

Zároveň vyzval krajinskú vládu, aby zvolala okrúhly stôl venovaný ich bezpečnosti.
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