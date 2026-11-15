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Neznámy zdroj rušil signál GPS v blízkosti letiska Schiphol
Riadenie letovej prevádzky potvrdilo, že letisko Schiphol malo v pondelok večer výpadok navigačného systému RNP (Required Navigation Performance).
Autor TASR
Haag 15. novembra (TASR) - Desiatky lietadiel nad Holandskom v pondelok stratili signál GPS. Ako informuje denník NRC, ide už o druhý prípad v tomto roku, keď sa Holandsko stalo terčom úmyselného rušenia navigačných signálov, TASR o tom píše podľa agentúry Belga.
Riadenie letovej prevádzky potvrdilo, že letisko Schiphol malo v pondelok večer výpadok navigačného systému RNP (Required Navigation Performance). Problémy pri pristávaní malo preto sedem lietadiel. Hovorca letiska uviedol, že je „pravdepodobné“, že za výpadkom stojí rušenie signálu, pričom zdôraznil, že nebola ohrozená bezpečnosť. Lietadlá „mohli bezpečne pristáť vďaka navádzaniu riadením letovej prevádzky“.
Dátový analytik John Wiseman lokalizoval zdroj rušenia v Severnom mori, severne od ostrova Texel. Jeho analýza naznačuje, že signál bol vysielaný z úrovne morskej hladiny. V danej oblasti sa v tom čase nachádzalo šesť lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou.
Podľa webových stránok monitorujúcich námornú dopravu tvorili tri z nich konvoj lodí prepravujúcich ruské zbrane. Lode aj ich vlastník figurujú na európskom sankčnom zozname pre prepravu zbraní medzi Severnou Kóreou, Iránom a Ruskom.
Rušenie a falšovanie signálu sú dve rôzne formy umelo vyvolaných problémov pri navigácii. Pri rušení je signál GPS blokovaný, zatiaľ čo pri falšovaní signálu sú lietadlá uvádzané do omylu nepravdivými informáciami.
Tieto súvislosti priniesli holandské médiá NH Nieuws a NRC. Zodpovednosť konkrétnej lode ani Ruska však zatiaľ nebola potvrdená.
Riadenie letovej prevádzky potvrdilo, že letisko Schiphol malo v pondelok večer výpadok navigačného systému RNP (Required Navigation Performance). Problémy pri pristávaní malo preto sedem lietadiel. Hovorca letiska uviedol, že je „pravdepodobné“, že za výpadkom stojí rušenie signálu, pričom zdôraznil, že nebola ohrozená bezpečnosť. Lietadlá „mohli bezpečne pristáť vďaka navádzaniu riadením letovej prevádzky“.
Dátový analytik John Wiseman lokalizoval zdroj rušenia v Severnom mori, severne od ostrova Texel. Jeho analýza naznačuje, že signál bol vysielaný z úrovne morskej hladiny. V danej oblasti sa v tom čase nachádzalo šesť lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou.
Podľa webových stránok monitorujúcich námornú dopravu tvorili tri z nich konvoj lodí prepravujúcich ruské zbrane. Lode aj ich vlastník figurujú na európskom sankčnom zozname pre prepravu zbraní medzi Severnou Kóreou, Iránom a Ruskom.
Rušenie a falšovanie signálu sú dve rôzne formy umelo vyvolaných problémov pri navigácii. Pri rušení je signál GPS blokovaný, zatiaľ čo pri falšovaní signálu sú lietadlá uvádzané do omylu nepravdivými informáciami.
Tieto súvislosti priniesli holandské médiá NH Nieuws a NRC. Zodpovednosť konkrétnej lode ani Ruska však zatiaľ nebola potvrdená.