„Nezničiteľný“ Chuck Norris bol hospitalizovaný
Zástupca herca sa k správe o hospitalizácii bezprostredne nevyjadril.
Los Angeles 20. marca (TASR) - Amerického herca Chucka Norrisa hospitalizovali na Havaji na ostrove Kauai po nešpecifikovanej „zdravotnej udalosti“, informoval vo štvrtok hollywoodsky spravodajský portál TMZ. Zdroj portálu uviedol, že herec má „dobrú náladu“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Chuck Norris 10. marca oslávil narodeniny a túto udalosť si pripomenul videom na sociálnych sieťach ako boxuje a hovorí: „Nestarnem. Postupujem na vyššiu úroveň.“
„Dnes mám 86! Nič nie je lepšie, ako trochu zábavnej akcie za slnečného dňa, aby ste sa cítili mladí,“ povedal vo svojom narodeninovom pozdrave.
Ako hviezda bojových umení sa stal hercom a debutoval v drobnej úlohe vo filme „The Wrecking Crew“ (Demolačná čata) s Deanom Martinom z roku 1968. O štyri roky neskôr sa naplno presadil vďaka filmu „Cesta draka“ s kung-fu superstar Bruceom Leeom a odvtedy hral v množstve akčných filmov. Jedným z vrcholov jeho kariéry bola úloha Cordella Walkera v úspešnom seriáli „Walker, Texas Ranger“ na stanici CBS.
Herec sa stal neskôr internetovým fenoménom vďaka množstvu vtipov o jeho „nadľudských schopnostiach“, ktoré sa začali šíriť aj po najnovšej hospitalizácii.
