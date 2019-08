ANALYTIK: Komunálne voľby prehĺbia priepasť medzi maďarskou opozíciou

Po komunálnych voľbách budú dva roky, v ktorých sa nebudú konať žiadne voľby.

Budapešť 8. augusta (TASR) - Priepasť medzi opozičnými stranami sa po októbrových komunálnych voľbách v Maďarsku ešte viac prehĺbi a ich situáciu nezlepšia ani nadchádzajúce dva roky bez volieb. Vyhlásil to v stredu večer analytik inštitútu Nézőpont Erik Tóth v maďarskej verejnoprávnej televízii M1.



"Po komunálnych voľbách budú dva roky, v ktorých sa nebudú konať žiadne voľby. V tomto období budú mať opozičné subjekty šancu dokázať, že vedia politizovať - avšak ich roztrieštenosť sa zrejme ešte viac zhorší," povedal Tóth.



"Opozičné strany nedisponujú spoločnými hodnotami, ktoré by ich dokázali spojiť. Pokúšajú sa presadiť myšlienku, že voliči očakávajú zomknutie od Demokratickej koalície (DK) až po Jobbik. Isté však je, že žiadne voľby nemožno vyhrať iba tým, že sa postavíte do pozície nepriateľa (vládnej strany) Fideszu," uzavrel analytik.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach