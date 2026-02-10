< sekcia Zahraničie
Nézőpont: Správa TI o korupcii je podvod
Rebríček vnímania korupcie v utorok zverejnila centrála TI v Berlíne.
Autor TASR
Budapešť 10. februára (TASR) - Tvrdenie správy Transparency International (TI), že Namíbia, Ghana, Senegal, Rumunsko alebo Moldavsko sú menej skorumpované ako Maďarsko, nie je pravdivé. Úrovňou korupcie je Maďarsko v skutočnosti niekde uprostred v Európe, reagoval v utorok inštitút Nézőpont na správu TI. S odvolaním sa na server mandiner.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Rebríček vnímania korupcie v utorok zverejnila centrála TI v Berlíne. Maďarsko sa v ňom už štvrtý rok po sebe umiestnilo na poslednom mieste v rámci krajín EÚ.
Správa „financovaná Európskou komisiou a Sorosovou sieťou“ je podľa inštitútu nástrojom, ktorý roky budovalo vedenie Bruselu, aby obišlo Maďarsko pri spoločnom rozhodovaní.
Nézőpont tiež podotkol, že index vnímania korupcie nemá nič spoločné s rozsahom korupcie a že krajiny hodnotí zaujatá ľavicová sieť expertov.
Maďarsko získalo v indexe vnímania korupcie (CPI) za rok 2025 iba 40 bodov zo 100 možných a medziročne si pohoršilo o jeden bod. Čím vyššie je skóre, tým je v krajine korupcia vnímaná na nižšej úrovni.
Rovnaký počet bodov ako Maďarsko získalo vlani aj Bulharsko a spolu tak patria podľa vnímania medzi najskorumpovanejšie krajiny EÚ; patrí k nim ešte Rumunsko so 45 bodmi.
Z postkomunistických krajín sa dlhodobo najvyššie drží Estónsko, ktoré figuruje na 12. pozícii na svete. Z Vyšehradskej štvorky sa Česko medziročne posunulo zo 46. na 39. pozíciu, Poľsko je na 52. a Slovensko na 61. mieste. Z krajín EÚ sa k dlhodobo poslednému Maďarsku (84. miesto) pridružilo vlani aj Bulharsko.
Rebríček vnímania korupcie v utorok zverejnila centrála TI v Berlíne. Maďarsko sa v ňom už štvrtý rok po sebe umiestnilo na poslednom mieste v rámci krajín EÚ.
Správa „financovaná Európskou komisiou a Sorosovou sieťou“ je podľa inštitútu nástrojom, ktorý roky budovalo vedenie Bruselu, aby obišlo Maďarsko pri spoločnom rozhodovaní.
Nézőpont tiež podotkol, že index vnímania korupcie nemá nič spoločné s rozsahom korupcie a že krajiny hodnotí zaujatá ľavicová sieť expertov.
Maďarsko získalo v indexe vnímania korupcie (CPI) za rok 2025 iba 40 bodov zo 100 možných a medziročne si pohoršilo o jeden bod. Čím vyššie je skóre, tým je v krajine korupcia vnímaná na nižšej úrovni.
Rovnaký počet bodov ako Maďarsko získalo vlani aj Bulharsko a spolu tak patria podľa vnímania medzi najskorumpovanejšie krajiny EÚ; patrí k nim ešte Rumunsko so 45 bodmi.
Z postkomunistických krajín sa dlhodobo najvyššie drží Estónsko, ktoré figuruje na 12. pozícii na svete. Z Vyšehradskej štvorky sa Česko medziročne posunulo zo 46. na 39. pozíciu, Poľsko je na 52. a Slovensko na 61. mieste. Z krajín EÚ sa k dlhodobo poslednému Maďarsku (84. miesto) pridružilo vlani aj Bulharsko.