Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Zahraničie

Nézőpont: Vo výhru Orbána v budúcoročných voľbách verí 50% Maďarov

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP

Reprezentatívny prieskum s otázkou o možnom víťazovi nadchádzajúcich parlamentných volieb sa uskutočnil od 10. do 12. novembra.

Autor TASR
Budapešť 14. novembra (TASR) - Vo výhru maďarského premiéra Viktora Orbána v budúcoročných parlamentných voľbách verí 50 percent Maďarov. Víťazstvo jeho vyzývateľa, predsedu mimoparlamentnej strany TISZA Pétera Magyara, očakáva 32 percent maďarských voličov. Podľa servera atv.hu to vyplýva z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Nézőpont zverejnených v piatok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Reprezentatívny prieskum s otázkou o možnom víťazovi nadchádzajúcich parlamentných volieb sa uskutočnil od 10. do 12. novembra, po Orbánovej schôdzke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom 7. novembra vo Washingtone.

Polovica opýtaných vyjadrila názor, že Orbán vyhrá parlamentné voľby aj v roku 2026. Šéf strany FIDESZ je pri moci už 15 rokov a v parlamente má dvojtretinovú väčšinu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA NA ŽELEZNICI: V Pečovskej Novej Vsi hlásia jednu obeť

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života