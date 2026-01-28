< sekcia Zahraničie
Nezvestného člena posádky tankera napokon našli živého na palube
Tanker plaviaci sa pod maltskou vlajkou smeroval z belgických Antverp do poľského Gdanska a nachádzal sa v nemeckých vodách pri prístavnom meste Cuxhaven, keď sa člen posádky stratil.
Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Člena posádky, ktorý sa cez víkend stratil z tankera pri pobreží severného Nemecka, našli po rozsiahlom pátraní napokon živého na palube, uviedla v stredu tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Muža previezli do nemocnice a je „mimo nebezpečenstva“, spresnila hovorkyňa polície. Dvadsaťdeväťročný námorník z tankera Songa Pearl bol nahlásený ako nezvestný v nedeľu v skorých ranných hodinách.
Tanker plaviaci sa pod maltskou vlajkou smeroval z belgických Antverp do poľského Gdanska a nachádzal sa v nemeckých vodách pri prístavnom meste Cuxhaven, keď sa člen posádky stratil.
Nemecká námorná záchranná služba nasadila do pátrania veľký počet záchranárov, niekoľko člnov a vrtuľník. Záchrannú akciu však neskôr v nedeľu zrušili. Úrady uviedli, že námorník by nebol schopný odolať nízkym teplotám vody pohybujúcim sa okolo jedného stupňa Celzia celé hodiny.
Námorníka napokon našli živého na palube ostatní členovia posádky, ale polícia zatiaľ nezverejnila dôvod podivného zmiznutia, píše DPA.
Muža previezli do nemocnice a je „mimo nebezpečenstva“, spresnila hovorkyňa polície. Dvadsaťdeväťročný námorník z tankera Songa Pearl bol nahlásený ako nezvestný v nedeľu v skorých ranných hodinách.
Tanker plaviaci sa pod maltskou vlajkou smeroval z belgických Antverp do poľského Gdanska a nachádzal sa v nemeckých vodách pri prístavnom meste Cuxhaven, keď sa člen posádky stratil.
Nemecká námorná záchranná služba nasadila do pátrania veľký počet záchranárov, niekoľko člnov a vrtuľník. Záchrannú akciu však neskôr v nedeľu zrušili. Úrady uviedli, že námorník by nebol schopný odolať nízkym teplotám vody pohybujúcim sa okolo jedného stupňa Celzia celé hodiny.
Námorníka napokon našli živého na palube ostatní členovia posádky, ale polícia zatiaľ nezverejnila dôvod podivného zmiznutia, píše DPA.