Nezvestného kolumbijského investigatívneho novinára našli mŕtveho
Mateo Perez bol nezvestný od utorka, keď pracoval vo vidieckej časti departmentu Antioquia, asi päť hodín jazdy na sever od Medellínu.
Autor TASR
Bogotá 9. mája (TASR) - Kolumbijského novinára (25) našli v piatok mŕtveho v nepokojnom severozápadnom regióne krajiny, kde pôsobia partizáni, obchodníci s drogami a nelegálni ťažiari zlata, oznámil prezident Gustavo Petro. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Mateo Perez bol nezvestný od utorka, keď pracoval vo vidieckej časti departmentu Antioquia, asi päť hodín jazdy na sever od Medellínu, v období pred prezidentskými voľbami, ktoré sa majú konať 31. mája.
Jeho telo sa našlo v oblasti, kde pôsobia disidentské skupiny zaniknutej partizánskej organizácie FARC a obchodníci s drogami z najväčšieho kolumbijského kartelu Clan del Golfo, nazývaného aj Gulf Clan.
Petro v príspevku na sieti X obvinil z vraždy partizánskeho veliteľa Jhona Edisona Chalu Torrejana, ktorý sa podľa prezidenta snaží získať kontrolu nad nelegálnou ťažbou zlata v tomto regióne.
Nadácia pre slobodu tlače (FLIP) odsúdila vraždu a označila Pereza, ktorý viedol internetový spravodajský portál El Confidente de Yarumal, za „dôležitý hlas miestnej komunity“. Vo svojej práci sa zameriaval najmä na kriminalitu, bezpečnosť, politiku a korupciu.
„Mateo čelil právnemu tlaku (...) pre svoju investigatívnu činnosť, týkajúcu sa nelegálnych ekonomických aktivít spojených s ozbrojenými skupinami,“ uviedla nadácia. Oblasť, kde našli Perezovo telo, je podľa FLIP „spornou zónou“, o ktorú bojujú disidenti z FARC a kartel Clan del Golfo.
Novinári v Kolumbii čelia neustálym hrozbám zo strany ozbrojených skupín, ktoré kontrolujú rozsiahle územia a získavajú príjmy z obchodovania s kokaínom, nelegálnej ťažby a vydierania.
Kolumbia zaznamenala v období pred voľbami, ktoré sa budú konať tento mesiac, nárast útokov partizánskych skupín.
Podľa FLIP bolo v krajine od roku 1977 zabitých najmenej 170 novinárov.
Petro 21. apríla zastavil mierové rokovania s disidentskou skupinou FARC. Vláda však naďalej vedie rozhovory s kartelom Clan del Golfo, ktorý Spojené štáty považujú za teroristickú organizáciu.
