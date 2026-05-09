Nezvestného kolumbijského investigatívneho novinára našli mŕtveho

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bogotá 9. mája (TASR) - Kolumbijského novinára (25) našli v piatok mŕtveho v nepokojnom severozápadnom regióne krajiny, kde pôsobia partizáni, obchodníci s drogami a nelegálni ťažiari zlata, oznámil prezident Gustavo Petro. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Mateo Perez bol nezvestný od utorka, keď pracoval vo vidieckej časti departmentu Antioquia, asi päť hodín jazdy na sever od Medellínu, v období pred prezidentskými voľbami, ktoré sa majú konať 31. mája.

Jeho telo sa našlo v oblasti, kde pôsobia disidentské skupiny zaniknutej partizánskej organizácie FARC a obchodníci s drogami z najväčšieho kolumbijského kartelu Clan del Golfo, nazývaného aj Gulf Clan.

Petro v príspevku na sieti X obvinil z vraždy partizánskeho veliteľa Jhona Edisona Chalu Torrejana, ktorý sa podľa prezidenta snaží získať kontrolu nad nelegálnou ťažbou zlata v tomto regióne.

Nadácia pre slobodu tlače (FLIP) odsúdila vraždu a označila Pereza, ktorý viedol internetový spravodajský portál El Confidente de Yarumal, za „dôležitý hlas miestnej komunity“. Vo svojej práci sa zameriaval najmä na kriminalitu, bezpečnosť, politiku a korupciu.

Mateo čelil právnemu tlaku (...) pre svoju investigatívnu činnosť, týkajúcu sa nelegálnych ekonomických aktivít spojených s ozbrojenými skupinami,“ uviedla nadácia. Oblasť, kde našli Perezovo telo, je podľa FLIP „spornou zónou“, o ktorú bojujú disidenti z FARC a kartel Clan del Golfo.

Novinári v Kolumbii čelia neustálym hrozbám zo strany ozbrojených skupín, ktoré kontrolujú rozsiahle územia a získavajú príjmy z obchodovania s kokaínom, nelegálnej ťažby a vydierania.

Kolumbia zaznamenala v období pred voľbami, ktoré sa budú konať tento mesiac, nárast útokov partizánskych skupín.

Podľa FLIP bolo v krajine od roku 1977 zabitých najmenej 170 novinárov.

Petro 21. apríla zastavil mierové rokovania s disidentskou skupinou FARC. Vláda však naďalej vedie rozhovory s kartelom Clan del Golfo, ktorý Spojené štáty považujú za teroristickú organizáciu.
