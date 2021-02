Nezvestného kritika hnutia Hizballáh našli zastreleného v Libanone

Bejrút 4. februára (TASR) - Libanonského intelektuála a aktivistu známeho svojou kritikou šiitského hnutia Hizballáh našli vo štvrtok na juhu Libanonu mŕtveho v jeho aute. Podľa agentúry AFP o tom informoval nemenovaný policajný zdroj.



Rodina nemala o Lukmánovi Slímovi správy od stredy večera, keď telefonoval, že sa autom vracia do Bejrútu.



Slíma našli v jeho aute, zabitého strelou do hlavy, uviedol podľa AFP nemenovaný zdroj.



O vražde informovali aj libanonské médiá. Úrady zatiaľ násilnú smrť tohto aktivistu, politického komentátora a spisovateľa nepotvrdili.



Slímova manželka Monika Borgmannová uviedla pre portál L'Orient-Le Jour, že jednému z priateľov sa ešte v stredu večer podarilo lokalizovať Slímov mobilný telefón, ktorý sa potom našiel odhodený pri ceste. Dodala, že jej manžel sa vydal na juh Libanonu aj napriek vyhrážkam smrťou, ktoré pravidelne dostával.



Lukmán Slím bol terčom vyhrážok opakovane, v decembri 2019 mu ich neznáme osoby nasprejovali na jeho dom na južnom predmestí Bejrútu. Portál L'Orient-Le Jour vtedy citoval zo Slímovho vyhlásenia, že za jeho smrť budú zodpovední generálny tajomník Hizballáhu Hasan Nasralláh a Nabíh Barrí, vodca hnutia Amal, jednej z najsilnejších šiitských politických strán v krajine.



Slím vo svojich verejných vystúpeniach a článkoch upozorňoval, že Hizballáh už roky pracuje na posilnení svojej infiltrácie do štruktúr libanonského štátu a armády vytvorením siete aliancií naprieč celým politickým spektrom.



Kontrola Hizballáhu nad politickou scénou v Libanone podľa Slíma dosiahla vrchol v roku 2016, keď úspešne podporila maronitského kresťana Michela Aúna, aby sa stal prezidentom krajiny.



V uplynulých mesiacoch sa však doterajší spojenci začali od Hizballáhu dištancovať, aby si zaručili politické prežitie, uviedol Slím vlani v lete v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Hlas Ameriky.