Nezvestný český bojovník na Ukrajine sa po šiestich dňoch našiel

Kyjev/Praha 27. marca (TASR) - Český dobrovoľník bojujúci na Ukrajine, ktorého vyhlásili za nezvestného, sa po šiestich dňoch ozval. Na sociálnej sieti Facebook to v pondelok uviedla česká organizácia Zdravotní zajištění a tiež organizácia Memorial – International Legion Defense of Ukraine, ktorá združuje zahraničných dobrovoľníkov bojujúcich na strane Ukrajiny. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Skvelé správy... vďaka vášmu zdieľaniu sa Sendy našiel. Po šiestich dlhých dňoch. Ďakujeme všetkým, je živý a vďaka vám sa ozval," uviedla na Facebooku organizácia Zdravotní zajištění. Za pomoc pri zdieľaní informácie sa poďakovala aj organizácia Memorial.



Minulý týždeň na Ukrajine zahynul český dobrovoľník, ktorý bojoval na strane Kyjeva. Podľa informácií rezortu zahraničných vecí ide o druhého českého dobrovoľníka, ktorý zahynul na Ukrajine od začiatku ruskej invázie.



Prvý Čech zomrel na Ukrajine vlani v júni. Podľa informácií zo sociálnych sietí pochádzal z mesta Třebíč a zahynul v bojoch pri Charkove po zásahu mínometným granátom. Na Ukrajine pôsobil niekoľko mesiacov.



V Donbase na východe Ukrajine nedávno utrpel vážne zranenia český dobrovoľník, ktorý v rámci projektu Phoenix pomáha s ošetrovaním vojakov na fronte. Minulú stredu ho previezli do Kyjeva, jeho stav zatiaľ neumožňoval prevoz do Česka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)