Nezvestných je vyše 200 detí, ktoré do Británie prišli bez sprievodu

Londýn 24. januára (TASR) — V Británii je nezvestných asi 200 detí, ktoré v posledných 18 mesiacoch pricestovali do Spojeného kráľovstva bez sprievodu rodičov alebo dospelej osoby. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informoval britský minister pre prisťahovalectvo Robert Jenrick.



Trinásť nezvestných detí je mladších ako 16 rokov a jedno je dievča, povedal Jenrick v parlamente s tým, že väčšinou ide o Albáncov.



Noviny Observer v nedeľu napísali, že mladých žiadateľov o azyl "unášajú" zločinecké gangy pred hotelom v meste Brighton ležiacom v južnom Anglicku.



Polícia v grófstve Sussex uviedla, že nemá informácie o únosoch ľudí z hotelov v Brightone. Spomenula však prípad z mája minulého roka, keď dostala hlásenie o dvoch maloletých ubytovaných v jednom z hotelov, ktorí nastúpili do auta v blízkosti tohto ubytovacieho zariadenia.



Vozidlo následne polícia zastavila na diaľnici M25 a dvoch mužov, ktorí sa v ňom nachádzali, zatkla pre podozrenie z úmyslu obchodovania s ľuďmi. Troch mladistvých spolucestujúcich prevzalo do svojej starostlivosti ministerstvo vnútra.



Jenrick spresnil, že od júla 2021 sa vyskytlo 440 hlásení o nezvestnosti, keď sa žiadatelia o azyl nevrátili do svojich hotelov, kde sa zdržiavali. Až 88 percent sa týka albánskych štátnych príslušníkov.



Jenrick informoval, že keď sa stratí akékoľvek dieťa, je po ňom vyhlásené pátranie, do ktorého sú zapojené viaceré zložky. "Mnohé z nezvestných osôb sa následne podarí vypátrať," uviedol.



Podľa údajov vlády sa v zariadeniach starostlivosti o deti v Anglicku a Walese každoročne zaznamená viac ako 200.000 prípadov, keď sú ich chovanci hlásení ako nezvestní.