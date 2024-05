NEZVYČAJNÉ BANÁNY: Nemci objavili v debnách s ovocím 190 kíl kokaínu

Hanover 10. mája (TASR) - Polícia objavila v západonemeckom meste Hildesheim približne 190 kíl kokaínu. Bol ukrytý v debnách s banánmi a dovezený obchodníkovi s ovocím. TASR informuje podľa agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na policajné zdroje.



Krajinský úrad kriminálnej polície (LKA) v Dolnom Sasku odhaduje hodnotu drog na voľnom trhu na šesť miliónov eur. Polícia uviedla, že drogy skonfiškovala v polovici apríla počas cieleného zásahu na medzinárodný obchod s drogami.



Zamestnanci pracujúci pre obchodníka s ovocím v Hildesheime si údajne všimli pri inšpekcii debien s banánmi nezvyčajné balíky. Ovocie malo byť následne rozoslané do obchodov po celom Nemecku. Policajtom a colníkom potom trvalo tri dni, kým prehľadali niekoľko tisíc debien s banánmi, v ktorých našli 185 balíkov kokaínu.



Vyšetrovanie ukázalo, že tovar, ktorý bol rozložený vo viacerých kontajneroch, pochádzal z Kolumbie. Do Hildesheimu sa dostal cez prístav v Hamburgu.



Týždeň po tomto zásahu našli policajti kokaín v niekoľkých ďalších pobočkách toho istého obchodníka v Berlíne a priľahlých oblastiach. Aj v tomto prípade boli debny s banánmi dovezené maloobchodníkovi a neskôr rozdistribuované do obchodov vo východnom Nemecku.



Polícia prípad stále vyšetruje a pracuje na jeho prepojení s organizovaným pašovaním drog.