< sekcia Zahraničie
Nezvyčajné stávky na Nobelovu cenu za mier vyšetrujú odborníci
Riaditeľ inštitútu Kristian Berg Harpviken pre Dagbladet uviedol, že do vyšetrovania zapojili viaceré externé špecializované agentúry, pričom nekonkretizoval, o ktoré subjekty ide.
Autor TASR
Oslo 12. októbra (TASR) – Nórsky Nobelov inštitút prizval na pomoc medzinárodných IT expertov, aby preverili podozrivú aktivitu na stávkovacích platformách, ktorá nastala len niekoľko hodín pred oznámením mena laureáta tohtoročnej Nobelovej ceny za mier. Informoval o tom denník Dagbladet, ktorého správu citovala agentúra DPA.
Riaditeľ inštitútu Kristian Berg Harpviken pre Dagbladet uviedol, že do vyšetrovania zapojili viaceré externé špecializované agentúry, pričom nekonkretizoval, o ktoré subjekty ide.
Nezvyčajné stávkové vzorce vyvolali podozrenie, že mohlo dôjsť k úniku informácií z prostredia inštitútu. Harpviken však vyhlásil, že hypotéze o úniku neverí, skôr sa domnieva, že inštitút sa mohol stať terčom kyberšpionáže. Podľa neho mohli byť páchatelia motivovaní finančne, hoci politické pozadie tiež nemožno vylúčiť.
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová, ktorá napokon získala Nobelovu cenu za mier, nepatrila medzi favoritov tohto ročníka udeľovania prestížnych cien. Napriek tomu jej meno niekoľko hodín pred piatkovým oznámením mena laureáta zaznamenalo výrazný nárast stávok. Tento fakt Nobelov inštitút prinútil spustiť vyšetrovanie.
Podľa medializovaných správ bolo počas noci na piatok na jednej z platforiem uzatvorených niekoľko stávok v päťciferných sumách. Jeden zo stávkarov údajne stavil 67.820 dolárov – šlo pritom o jeho prvú stávku na danej platforme.
Riaditeľ inštitútu Kristian Berg Harpviken pre Dagbladet uviedol, že do vyšetrovania zapojili viaceré externé špecializované agentúry, pričom nekonkretizoval, o ktoré subjekty ide.
Nezvyčajné stávkové vzorce vyvolali podozrenie, že mohlo dôjsť k úniku informácií z prostredia inštitútu. Harpviken však vyhlásil, že hypotéze o úniku neverí, skôr sa domnieva, že inštitút sa mohol stať terčom kyberšpionáže. Podľa neho mohli byť páchatelia motivovaní finančne, hoci politické pozadie tiež nemožno vylúčiť.
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová, ktorá napokon získala Nobelovu cenu za mier, nepatrila medzi favoritov tohto ročníka udeľovania prestížnych cien. Napriek tomu jej meno niekoľko hodín pred piatkovým oznámením mena laureáta zaznamenalo výrazný nárast stávok. Tento fakt Nobelov inštitút prinútil spustiť vyšetrovanie.
Podľa medializovaných správ bolo počas noci na piatok na jednej z platforiem uzatvorených niekoľko stávok v päťciferných sumách. Jeden zo stávkarov údajne stavil 67.820 dolárov – šlo pritom o jeho prvú stávku na danej platforme.