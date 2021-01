Nguyen Phu Trong bol znovuzvolený za generálneho tajomníka KSV

Hanoj 31. januára (TASR) - Nguyen Phu Trong bol v nedeľu znovuzvolený do funkcie generálneho tajomníka vládnucej Komunistickej strany Vietnamu (KSV), informovala agentúra AFP.



Tronga (76) vo funkcii potvrdili na celoštátnom zjazde vedenia KSV. Pre Tronga, ktorý je pri moci od roku 2011, to bude už tretie obdobie vo funkcii v rade. To sa v modernej histórii Vietnamu ešte nestalo, píše AFP.



Čínsky prezident Si Ťin-pching generálnemu tajomníkovi zablahoželal k znovuzvoleniu.



Zjazd KSV, ktorý sa koná každých päť rokov, sa začal v Hanoji v pondelok 25. januára a mal pôvodne trvať deväť dní. Bol však skrátený z dôvodu šíriacej sa nákazy koronavírusu SARS-CoV-2, píše agentúra AP. Preto sa presunula i voľba tajomníka, pôvodne plánovaná na pondelok.



Trong v utorok 26. januára vo svojom príhovore pred 1600 delegátmi z celej krajiny za najväčšie úspechy svojej krajiny označil výrazný hospodársky rozvoj a zastavenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19.



Generálny tajomník zdôraznil i stabilitu hospodárstva, udržiavanie hladiny inflácie a boj proti korupcii. Kritici Trongov boj proti korupcii označujú za politicky motivovaný, napísala agentúra Reuters.



Trong v poslednom období trpel zdravotnými problémami, píše AFP.