NHL: Hamilton z Caroliny si už doliečil zlomenú nohu

New York 10. apríla (TASR) - Rehabilitácia obrancu Dougieho Hamiltona prebieha podľa plánu a v prípade obnovenia sezóny, by mohol znovu nastúpiť na ľad. Uviedol to prezident a generálny manažér klubu zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes Don Waddell.



Dvadsaťšesťročný produktívny bek si v januári zlomil ľavú nohu a následne absolvoval operáciu. Vedenie NHL v marci prerušilo sezónu pre pandémiu koronavírusu, no ak by sa znovu rozbehla, Carolina by mohla počítať už aj s Hamiltonom. "Ak by sme mali hrať už dnes, v uplynulých týždňoch by sme urýchlili aj jeho tréningový proces na ľade a bol by pripravený," uviedol Waddell.



Hamilton stihol odohrať v prebiehajúcej sezóne 47 zápasov, v ktorých nazbieral 40 bodov za 14 gólov a 26 asistencií. V základnej časti NHL nastúpil za Boston, Calgary a Hurricanes na 552 duelov a pripísal si 299 bodov (96+203), v 38 stretnutiach play off pridal päť gólov a 13 asistencií.



Zdravotné problémy si už doliečil aj brankár James Reimer, ktorý si vo februári privodil zranenie v dolnej časti tela. Tridsaťdvaročný Kanaďan nastúpil v prerušenej sezóne na 25 duelov s priemerom 2,66 inkasovaných gólov a úspešnosťou 91,4%. Informovala agentúra AP.