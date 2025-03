Nice ustúpi od obmedzení turistických plavieb veľkých výletných lodí

Nice 1. marca (TASR) - Primátor juhofrancúzskeho mesta Nice v piatok oznámil zámer ustúpiť od obmedzenia turistických plavieb veľkých výletných lodí s cieľom obmedziť nadmerný turizmus. Pôvodné nariadenie plánuje nahradiť novým kompromisom. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Primátor Christian Estrosi v januári podpísal nariadenie, ktoré zakázalo veľkým výletným lodiam s viac ako 900 cestujúcimi kotviť v nicejskom prístave.



"Zážitková plavba áno, plávajúce budovy nie," uviedol minulý mesiac Estrosi. Podľa nariadenia menšie plavidlá prístav naďalej mohli využívať.



Pre veľké výletné lode býva počas sezóny mnoho prístavných miest preplnených ľuďmi. Okrem toho mnohé prístavy nie sú dostatočne vybavené na zásobovanie lodí elektrinou, ktoré majú preto zapnuté motory. To spôsobuje znečistenie a ruší obyvateľov v okolí.



Nariadenie uvítali miestni environmentalisti. "Stredozemné more nie je odpadkový kôš a naše pobrežie by sme nemali obetovať na uspokojenie záujmov niekoľkých ľudí," uviedli vo vyhlásení.



Estrosi predloží 7. marca nicejskému prístavu plán, ktorého cieľom je nájsť kompromis medzi "záujmami verejného zdravia a podporou miestneho hospodárstva".



Podľa plánu by mohlo vplávať 65 výletných lodí s maximálne 2500 pasažiermi do neďalekého zálivu Villefranche-sur-Mer, najviac však jedna naraz. Lode s menej ako 450 pasažiermi by mali povolené vplávať do prístavu bez obmedzení.