Nichols: Víťazom venezuelských volieb by mal byť González

Washington 1. augusta (TASR) – Venezuelský prezident Nicolás Maduro utrpel v nedeľných venezuelských prezidentských voľbách zdrvujúcu porážku a ich víťazom by mal byť jeho oponent Edmundo González Urrutia, vyhlásil v noci na štvrtok námestník amerického ministra zahraničných vecí pre oblasti západnej pologule Brian Nichols. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Tabuľky s podrobnými výsledkami jasne ukazujú nespochybniteľný výsledok – Edmundo González zvíťazil so ziskom 67 percent hlasov, kým Maduro získal 30 percent," vyhlásil Nichols počas stretnutia Organizácie amerických štátov (OAS), píše AFP. Podporil tak tvrdenia venezuelskej opozície, ktorá výsledky volieb zverejnené venezuelskou Národnou volebnou radou (CNE) odmietla a uviedla, že víťazom sa stal opozičný kandidát Urrutia.



Nichols sa podľa Reuters domnieva, že venezuelské úrady ešte nezverejnili podrobné výsledky volieb, pretože buď nechcú zverejniť výsledky dokazujúce Gonzálesovo víťazstvo, alebo potrebujú viac času na ich sfalšovanie.



CNE v pondelok vyhlásila úradujúceho prezidenta Nicolása Madura za víťaza volieb so ziskom 51,2 percenta hlasov pred opozičným kandidátom Edmundom Gonzálezom Urrutiom so 44,2 percentnou podporou. Líderka opozície María Corina Machadová však tvrdí, že voľby vyhral opozičný kandidát a žiada vládu, aby zverejnila volebné záznamy.



Zverejnenie volebných záznamov žiadajú aj vlády viacerých krajín vrátane Argentíny, Čile, Dominikánskej republiky, Ekvádora, Kolumbie, Kostariky, Panamy, Peru, USA i Európska únia.