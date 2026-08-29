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NIČIVÁ BÚRKA:Zdevastovala historické budovy, hlásia desiatky zranených
Silný vietor zničil strechy na desiatkach domov a budov. Úrady evakuovali takmer desiatku rodín z ich obydlí. Stabilitu ďalších budov budú musieť preveriť.
Autor TASR
Rím 29. augusta (TASR) - Silné búrky v piatok poškodili viaceré historické budovy v severotalianskom meste Cremona vrátane stredovekej katedrály a veže radnice. Sprevádzalo ich aj krupobitie, pri ktorom utrpelo zranenia 43 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a televíznej stanice RAI.
Cremona je po piatkovej veternej smršti sprevádzanej krupobitím zničená. Živel sa mestom prehnal za približne 10 minút a hasiči urobili približne stovku výjazdov, pričom do akcie sa zapojili aj dobrovoľníci civilnej ochrany.
Potvrdených je najmenej 43 zranených, nikto z nich však nie je vo vážnom stave. Silný vietor zničil strechy na desiatkach domov a budov. Úrady evakuovali takmer desiatku rodín z ich obydlí. Stabilitu ďalších budov budú musieť preveriť.
Poškodených je najmenej desať kostolov vrátane katedrály Nanebovzatia Panny Márie z 12. storočia. Jedna z jej vežičiek sa zrútila. Škody sú aj na radnici z roku 1206 a mestskej veži, ktorá je pozostatkom pôvodného paláca.
Vyvrátené sú tisíce stromov a krupobitie poškodilo viac ako 10.000 áut. Mestský úrad v Cremone začal vyhodnocovať škody spôsobené nepriaznivým počasím. „Vidieť mesto v takomto stave je šokujúce,“ uviedol starosta Andrea Virgilio. „Škody sú obrovské a v tejto chvíli je ťažké ich vyčísliť,“ dodal pre stanicu RAI.
Na základe informácií z kancelárie starostu zostanú mestské úrady v pondelok zatvorené, kým sa preveria škody na budove radnice, ktorej veža prišla o strechu. Kontroly sa uskutočnia aj v školách a preverí sa stav stromov v parkoch, na uliciach a na cintoríne s cieľom posúdiť ich stabilitu.
Hasiči uviedli, že do večera evidovali v celom Lombardsku viac ako 300 výjazdov. Situácia však bola najvážnejšia v okolí Cremony.
Cremona je po piatkovej veternej smršti sprevádzanej krupobitím zničená. Živel sa mestom prehnal za približne 10 minút a hasiči urobili približne stovku výjazdov, pričom do akcie sa zapojili aj dobrovoľníci civilnej ochrany.
Potvrdených je najmenej 43 zranených, nikto z nich však nie je vo vážnom stave. Silný vietor zničil strechy na desiatkach domov a budov. Úrady evakuovali takmer desiatku rodín z ich obydlí. Stabilitu ďalších budov budú musieť preveriť.
Poškodených je najmenej desať kostolov vrátane katedrály Nanebovzatia Panny Márie z 12. storočia. Jedna z jej vežičiek sa zrútila. Škody sú aj na radnici z roku 1206 a mestskej veži, ktorá je pozostatkom pôvodného paláca.
Vyvrátené sú tisíce stromov a krupobitie poškodilo viac ako 10.000 áut. Mestský úrad v Cremone začal vyhodnocovať škody spôsobené nepriaznivým počasím. „Vidieť mesto v takomto stave je šokujúce,“ uviedol starosta Andrea Virgilio. „Škody sú obrovské a v tejto chvíli je ťažké ich vyčísliť,“ dodal pre stanicu RAI.
Na základe informácií z kancelárie starostu zostanú mestské úrady v pondelok zatvorené, kým sa preveria škody na budove radnice, ktorej veža prišla o strechu. Kontroly sa uskutočnia aj v školách a preverí sa stav stromov v parkoch, na uliciach a na cintoríne s cieľom posúdiť ich stabilitu.
Hasiči uviedli, že do večera evidovali v celom Lombardsku viac ako 300 výjazdov. Situácia však bola najvážnejšia v okolí Cremony.