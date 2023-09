Ničivé povodne v líbyjskom meste Darna si vyžiadali už 11.300 obetí

Tripolis 14. septembra (TASR) - Na 11.300 vzrástol počet obetí ničivých povodní v meste Darna na východe Líbye. Uviedla to vo štvrtok líbyjská pobočka Červeného polmesiaca, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Rozsiahle povodne v prístavnom meste Darna spôsobila búrka Daniel, ktorá sa východnou časťou Líbye prehnala v nedeľu. V dôsledku búrky sa tam pretrhli dve neďaleké priehrady a záplavy zničili štvrtinu mesta Darna. Miestne úrady predtým potvrdili približne 5500 úmrtí.



Podľa líbyjského Červeného polmesiaca je v meste naďalej nezvestných 10.100 ľudí. Záplavy pripravili o strechu nad hlavou najmenej 30.000 obyvateľov, tvrdí Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo štvrtok upozornila, že väčšine úmrtí spôsobených ničivými záplavami v Líbyi sa dalo zabrániť, ak by tamojšie systémy včasného varovania a krízového riadenia fungovali správne.



S lepšie fungujúcou koordináciou "mohli (úrady) vydať výstrahy a orgány krízového riadenia by boli schopné vykonať evakuáciu ľudí," uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas novinárom v Ženeve. Ak by došlo k zmienenej evakuácii, počet obetí by bol podľa neho oveľa nižší.