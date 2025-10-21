< sekcia Zahraničie
NIČIVÉ TORNÁDO: Pri Paríži si vyžiadalo jednu obeť a 10 ranených
Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 21. októbra (TASR) - Jedna osoba zahynula na následky tornáda vo francúzskom departemente Val-d’Oise severne od Paríža, potvrdil v pondelok minister vnútra Laurent Nuňez. Desať ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
„Náhle tornádo mimoriadnej intenzity zasiahlo viacero obcí v departemente Val-d’Oise a vyžiadalo si jeden ľudský život a niekoľko ďalších osôb bolo ťažko zranených. Situáciu pozorne sledujem a podporujem zvolených zástupcov, záchranárov na mieste a postihnutých obyvateľov. Rodine zosnulej osoby vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol Nuňez na platforme X.
Regionálny prokurátor Guirec Le Bras pre AFP upresnil, že obeťou je 23-ročný stavebný robotník, pričom zranenia utrpelo aj desať ďalších ľudí - z toho štyria sú v kritickom stave. Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.
„Náhle tornádo mimoriadnej intenzity zasiahlo viacero obcí v departemente Val-d’Oise a vyžiadalo si jeden ľudský život a niekoľko ďalších osôb bolo ťažko zranených. Situáciu pozorne sledujem a podporujem zvolených zástupcov, záchranárov na mieste a postihnutých obyvateľov. Rodine zosnulej osoby vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol Nuňez na platforme X.
Un épisode de tornade soudain et d’une rare intensite a touché plusieurs communes du #ValdOise, causant le décès d’une personne et blessant gravement plusieurs autres. Je suis la situation avec attention et dis mon soutien aux élus, aux secours sur place et aux habitants touchés.…— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 20, 2025
Regionálny prokurátor Guirec Le Bras pre AFP upresnil, že obeťou je 23-ročný stavebný robotník, pričom zranenia utrpelo aj desať ďalších ľudí - z toho štyria sú v kritickom stave. Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.
ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025
Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac