NIČIVÉ TORNÁDO: Pri Paríži si vyžiadalo jednu obeť a 10 ranených

Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.

Autor TASR
Paríž 21. októbra (TASR) - Jedna osoba zahynula na následky tornáda vo francúzskom departemente Val-d’Oise severne od Paríža, potvrdil v pondelok minister vnútra Laurent Nuňez. Desať ďalších osôb utrpelo zranenia, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Náhle tornádo mimoriadnej intenzity zasiahlo viacero obcí v departemente Val-d’Oise a vyžiadalo si jeden ľudský život a niekoľko ďalších osôb bolo ťažko zranených. Situáciu pozorne sledujem a podporujem zvolených zástupcov, záchranárov na mieste a postihnutých obyvateľov. Rodine zosnulej osoby vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedol Nuňez na platforme X.



Regionálny prokurátor Guirec Le Bras pre AFP upresnil, že obeťou je 23-ročný stavebný robotník, pričom zranenia utrpelo aj desať ďalších ľudí - z toho štyria sú v kritickom stave. Tornádo prevrátilo žeriavy a strhlo strechy budov, uviedli úrady.

