Ničivé záplavy na západe Nemecka bolo podľa vedcov možné predvídať

Mainz 14. januára (TASR) - Rozsiahle povodne, ktoré v západonemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko vlani v júli usmrtili 135 ľudí, bolo možné predvídať. Uviedli to v piatok vedci v krajinskom parlamente Porýnia-Falcka v Mainzi, informuje agentúra DPA.



To, že v noci zo 14. na 15. júla dôjde k "extrémnej (poveternostnej) udalosti", bolo jasné dva dni predtým, než prišli ničivé záplavy, uviedol pred vyšetrovacím výborom krajinského parlamentu meteorológ Sven Plöger.



Podľa jeho slov sa očakávalo, že v západnom Nemecku spadne 100-200 litrov zrážok na meter štvorcový. Zároveň ale poznamenal, že rovnako mohli prudké lejaky zasiahnuť i pohorie Schwarzwald v Bádensku-Württembersku, oblasti v údolí rieky Ahr v severnej časti Porýnia-Falcka či región Sauerland.



Plöger pripomenul, že v tom čase vydal varovanie, že hladiny riek môžu dramaticky stúpnuť a spôsobiť záplavy. Hladina rieky Ahr sa nakoniec zvýšila o deväť metrov, avšak, ako priznal, nikto netušil, že dôjde až k takémuto nárastu. V dôsledku záplav, ktoré spôsobili v tomto regióne rozsiahle škody, utrpeli zranenia stovky ľudí.



Počas júlových povodní, ktoré okrem Porýnia-Falcka postihli i susednú spolkovú krajinu Severné Porýnie-Vestfálsko, prišlo o život najmenej 180 ľudí.



Ako vysvetlil Jörg Dietrich pôsobiaci na inštitúte hydrológie a vodného hospodárstva Univerzity Gottfrieda Wilhelma Leibniza v Hannoveri, odborníci vopred predpovedali, že napoludnie 13. júla môže so 74-percentnou pravdepodobnosťou v povodí niektorých tokov na strednom Rýne a na rieke Mosela dôjsť k náhlym povodniam.



Meteorológ Bernhard Mühr uviedol, že varovanie Nemeckej meteorologickej služby (DWD), ktorá 13. júla vydala najvyššiu výstrahu štvrtého stupňa pre pretrvávajúce výdatné dažde, bolo dostatočne "včasné" a obsahovalo "správne fakty". Zároveň ale zapochyboval nad tým, či bolo toto varovanie - vzhľadom na hroziace nebezpečenstvo - sformulované dostatočne naliehavo.