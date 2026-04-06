NIČIVÉ ZÁPLAVY: V Machačkale voda podmyla bytový dom
Moskva 6. apríla (TASR) - Ruský Dagestan opäť postihli ničivé záplavy iba niekoľko dní po tých predchádzajúcich. Voda zaplavila ulice mesta Derbent na pobreží Kaspického mora a prejazd po federálnej diaľnici v Chtasosovjure zablokovali masy bahna. V metropole autonómnej republiky Machačkale bol vyhlásený stav núdze. TASR o tom píše podľa agentúry TASS a miestnych médií.
V Machačkale sa zrútil obytný dom, ktorého základy boli poškodené. Hrozí tam zrútenie troch výškových budov a najmenej štyri ďalšie sú poškodené. Miestna prokuratúra začala vyšetrovanie, podľa ministerstva pre mimoriadne situácie zatiaľ nie sú žiadne obete.
Bez elektriny sa ocitlo 139 obcí v regióne, v Machačkale prestali fungovať čističky odpadových vôd. Ministerstvo zdravotníctva začalo hromadné očkovanie proti hepatitíde typu A v zaplavených oblastiach. Lekári vyzývajú, aby sa na pitie a prípravu jedál používala iba prevarená voda.
Na Severnom Kaukaze došlo k rozsiahlym záplavám 28. marca po silných dažďoch a v situácii, keď úrady neboli na katastrofu pripravené bol vyhlásený stav núdze. Bez elektrického prúdu bolo zhruba 327.000 ľudí v 283 obciach. V druhom najväčšom meste Chasavjurte bol podmytý železničný most, poškodené boli domy aj cesty.
