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NIČIVÉ ZEMETRASENIE: Počet obetí vo Venezuele presiahol 4300
Venezuelskí a zahraniční dobrovoľníci poskytujú zdravotnú starostlivosť v stanoch rozložených na otvorených priestranstvách a distribuujú tam potraviny.
Autor TASR
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Caracas 11. júla (TASR) - Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuelu prekročil hranicu 4300, uviedol v sobotu predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej uviedol, že počet obetí sa vyšplhal na 4333, pričom v piatok bolo hlásených 4118 obetí.
Zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5 udrelo vo Venezuele 24. júna. Po ňom nasledovala ešte séria slabších otrasov. Najväčšie škody zaznamenal pobrežný štát La Guaira, v ktorom sa nachádza aj Medzinárodné letisko Simóna Bolívara.
Na štadiónoch, námestiach a chodníkoch vznikli tábory pre rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou. V týchto táboroch v súčasnosti žije viac než 19.000 ľudí, uviedol Rodríguez.
Venezuelskí a zahraniční dobrovoľníci poskytujú zdravotnú starostlivosť v stanoch rozložených na otvorených priestranstvách a distribuujú tam potraviny.
Rodríguez však neuviedol, koľko ľudí je stále nezvestných.
Brat dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej uviedol, že počet obetí sa vyšplhal na 4333, pričom v piatok bolo hlásených 4118 obetí.
Zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5 udrelo vo Venezuele 24. júna. Po ňom nasledovala ešte séria slabších otrasov. Najväčšie škody zaznamenal pobrežný štát La Guaira, v ktorom sa nachádza aj Medzinárodné letisko Simóna Bolívara.
Na štadiónoch, námestiach a chodníkoch vznikli tábory pre rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou. V týchto táboroch v súčasnosti žije viac než 19.000 ľudí, uviedol Rodríguez.
Venezuelskí a zahraniční dobrovoľníci poskytujú zdravotnú starostlivosť v stanoch rozložených na otvorených priestranstvách a distribuujú tam potraviny.
Rodríguez však neuviedol, koľko ľudí je stále nezvestných.