NIČIVÝ HURIKÁN: Rúti sa východnou časťou Tichého oceánu

Mexiko 2. augusta (TASR) - Tropická búrka Gil v piatok zosilnela na hurikán vo východnej časti Tichého oceánu, no podľa predpovedí sa neočakáva, že by mohla ohroziť pevninu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami uviedlo, že búrka sa nachádza približne 1740 kilometrov juhozápadne od Kalifornského polostrova v Mexiku.



Gil dosiahol maximálnu rýchlosť vetra 120 kilometrov za hodinu a pohybuje sa severozápadne rýchlosťou 31 kilometrov za hodinu. Úrady doposiaľ nevydali žiadne varovania. Očakáva, že sa hurikán bude naďalej pohybovať rovnakým smerom.



Meteorológovia dodali, že vo východnej časti Tichého oceánu by sa v nadchádzajúcich dňoch mohli vytvoriť aj ďalšie búrky.