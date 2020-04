Ničivý požiar v najväčšom národnom parku v Poľsku je pod kontrolou

Varšava 25. apríla (TASR) - Obrovský požiar, ktorý od minulej nedele vyčíňa v poľskom Biebrzanskom národnom parku, mali hasiči v sobotu popoludní do veľkej miery naďalej pod kontrolou. Armáda už dostavala provizórny most, ktorý zlepší prístup hasičov do parku. Informovala o tom poľská tlačová agentúra PAP.



Hasiči dostali požiar pod kontrolu v piatok popoludní, ale museli stále likvidovať malé ohniská.



Ženisti v sobotu dokončili stavbu dočasného mosta, ktorý zlepší prístup hasičov a ďalších zložiek do národného parku na severovýchode Poľska, oznámil na Twitteri minister obrany Mariusz Blaszczak.



Biebrzanský národný park, najväčší v Poľsku, je prírodná rezervácia s rozlohou 59.000 hektárov a nachádza sa blízko hranice s Bieloruskom a Litvou. Chráni luhy rieky Biebrza a je domovom mnohých vzácnych druhov vrátane losov, ako aj vodných a močiarnych vtákov.



Požiar vypukol minulú nedeľu večer a spálil približne 5300 hektárov parku, uviedol šéf protipožiarneho zboru v regióne Jaroslaw Wendt. S plameňmi bojuje niekoľko stoviek ľudí, vrátane hasičov, príslušníkov ozbrojených síl a lesníkov. Pri akcii pomáha aj miestna polícia, pohraničná stráž a obyvatelia.



Na území parku každoročne vypukne viacero lesných požiarov, ale zvyčajne oveľa menšieho rozsahu. Mnohé z týchto požiarov spôsobujú poľnohospodári vypaľovaním trávy, ktoré je pritom v Poľsku zakázané.