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NIČIVÝ POŽIAR: Zhorelo už 50 rodinných domov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hustý čierny dym zahalil oblasť vzdialenú približne 50 kilometrov od Osla.

Autor TASR
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Oslo 17. júla (TASR) - Požiar neďaleko mesta Drammen na juhu Nórska v piatok zničil viac ako 50 domov, zatiaľ čo sa požiarnici snažili dostať plamene pod kontrolu pri silnom vetre, uviedli predstavitelia záchranárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Hustý čierny dym zahalil oblasť vzdialenú približne 50 kilometrov od Osla. Doposiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch či nezvestné osoby v dôsledku požiaru, ktorý zasiahol štvrť s radovou zástavbou domov.

Na hasení sa podieľalo najmenej 60 požiarnikov, pričom na ceste už boli ďalší z okolitých regiónov a úrady zapojili aj helikoptéry. Polícia evakuovala stovky ľudí, zatiaľ čo sa plamene rozšírili do okolitého lesa.

V súčasnosti nie je známe, kde a za akých okolností požiar vypukol, doplnil Reuters.
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