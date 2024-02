Nick Cave a Warren Ellis vytvorili hudbu k filmu o Winehouseovej

Londýn 8. februára (TASR) - Austrálski hudobníci Nick Cave a Warren Ellis vytvorili hudbu k pripravovanému životopisnému filmu "Back to Black" o britskej speváčke a skladateľke Amy Winehouseovej. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Film režírovala Sam Taylorová-Johnsonová, ktorá má na konte snímky ako "Nanič chlapec" (2009), "Päťdesiat odtieňov sivej" (2015) alebo "Milión malých čriepkov" (2018).



"Nick a Warren boli podľa mňa jediní hudobníci, ktorí mohli skomponovať hudbu k Back to Black. V priebehu rokov som počúvala všetko, čo zložili, a túžila som uskutočniť sen o spolupráci. Ich citlivosť, ako aj pochopenie tohto príbehu viedli k hlbokej a dojímavej filmovej hudbe," povedala.



Biografická dráma bude mať britskú premiéru 12. apríla, v úlohe Winehouseovej sa predstaví Marisa Abelová. Film sleduje vzostup umelkyne na pozíciu svetovej hviezdy a jej vzťah s manželom, ako aj jej boj so závislosťou od návykových látok. Winehouseová zomrela v júli 2011 vo veku 27 rokov.



Vo filme účinkuje Jack O'Connell ako speváčkin manžel, a Eddie Marsan, Juliet Cowanová a Lesley Manvilleová ako členovia rodiny Winehouseovcov.



Cave a Ellis sú dlhoroční spolupracovníci a ich spoločná práca v skupine Nick Cave and the Bad Seeds trvá už viac ako 30 rokov. Vytvorili tiež hudbu k filmom ako "Vražedný návrh" (2005), "Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom" (2007), "Cesta" (2009) či "Blondýnka" (2022).